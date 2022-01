Napoli, trasferta a Bologna. L'annuncio del Senegal: "Koulibaly negativo" Domani, con calcio d'inizio alle 18.30, azzurri ospiti dei rossoblu al Dall'Ara

L'obbligo della ripartenza mettendo da parte il ko negli ottavi di Coppa Italia, che ha determinato l'addio a un obiettivo, motivato dalle assenze e dalle difficoltà fisiche che condizionano la continuità di risultati, più che di prestazione da parte del Napoli. La squadra azzurra vive le ore di vigilia del match con il Bologna. Domani, con calcio d'inizio alle 18.30, sarà ospite dei rossoblu al Dall'Ara. Victor Osimhen torna nell'elenco dei convocati. Il nigeriano non può ancora scendere in campo, ma vivrà il match con i felsinei dalla panchina.

L'emergenza continua e Luciano Spalletti ha perso anche David Ospina: contrattura del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra e condizioni da rivalutare nei prossimi giorni per stilare il programma di recupero. Il portiere colombiano salta la trasferta di Bologna e tra i pali ci sarà Alex Meret, non al top della condizione. Lorenzo Insigne prova ad accelerare con il ritorno sul manto erboso per un differenziato, ma non basta per rientrare nei giochi di formazione, ancora distanti per il capitano.

Nel frattempo, la federazione del Senegal ha reso noto la negativizzazione di Kalidou Koulibaly, che torna a disposizione della sua nazionale per la Coppa d'Africa.