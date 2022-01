Napoli, Spalletti: "Il peggio è passato, abbiamo tutto per andare in Champions" Alla vigilia della trasferta al Dall'Ara contro il Bologna ha parlato il tecnico degli azzurri

La nuttata sembra essere finalmente passata per il Napoli. Domani, alle 18,30, gli azzurri sfideranno il Bologna al “Dall'Ara” con un duplice obiettivo: cancellare la sconfitta infrasettimanale al “Maradona” contro la Fiorentina, costata l'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, e dare continuità al successo casalingo in campionato sulla Sampdoria per mantenere il passo delle dirette concorrenti nella lotta per lo scudetto e un posto in zona Champions League.

Spalletti vede la quiete oltre la tempesta: “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell'ultimo mese” ha dichiarato il tecnico di Certaldo alla vigilia della sfida contro i felsinei in occasione della quale potrà contare, tra campo e panchina, su Mario Rui, Zielinski, Meret, Fabián Ruiz e Lozano, guariti dal Covid.

E a proposito della bagarre per un posto al sole, con vista sull'Europa che conta: “Non dobbiamo preoccuparci delle 6 squadre che da sempre ambiscono a stare nelle prime 4. Sappiamo che rimane deluso chi arriva quinto e sesto, noi vogliamo stare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per farlo. Abbiamo giocato con un problema quantitativo di giocatori, non qualitativo, ma ora siamo fiduciosi di avere qualità e ambizione giusta” ha aggiunto e concluso Spalletti, che non potrà contare su Insigne, acciaccato.