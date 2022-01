Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Curatoli fuori agli ottavi Il napoletano ha perso il derby tricolore, il terzo di giornata, contro Repetti.

La tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile andata in scena a Tblisi in Georgia non ha regalato a Luca Curatoli il risultato che sperava alla vigilia. La gara individuale è stata particolare per lo sciabolatore napoletano che ha dovuto sfidare addirittura tre compagni di squadra.

Nel primo turno vittoria per 15 a 10 su Leonardo Dreossi e accesso al turno successivo dove è andato in scena il secondo derby tricolore. Curatoli ha vinto l’assalto contro Dario Cavaliere per 15 a 6 dimostrando di essere brillante e conquistando l’accesso alla terza e ultima sfida tutta azzurra. Questa volta sulla strada del vice campione Olimpico nella prova a squadre a Tokyo, si è presentato un Giovanni Repetti in grande giornata che ha vinto l’assalto con un netto 15 a 7. Sconfitta che ha messo fine alle speranze del napoletano di andare sul podio anche in questa seconda tappa dopo la piazza d’onore conquistata ad Orleans in Francia.

La tappa georgiana è stata vinta dal padrone di casa Bazadze sul russo Bragimov per 15 a 8, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti il francese Apithy e il coreano Kim. Le fatiche di Curatoli a Tblisi però non sono finite. Lunedì il napoletano guiderà il quartetto azzurro, composto anche da Dario Cavaliere, Enrico Berrè e Matteo Neri, in una gara dove gli azzurri andranno alla ricerca del podio.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Tbilisi (Georgia), 16 gennaio 2022

Finale

Bazadze (Geo) b. Ibragimov (Rus) 15-8

Semifinali

Bazadze (Geo) b. Apithy (Fra) 15-10

Ibragimov (Rus) b. Kim (Kor) 15-12

Quarti di finale

Apithy (Fra) b. Oh (Kor) 15-8

Bazadze (Geo) b. Repetti (ITA) 15-10

Ibragimov (Rus) b. Mackiewicz (Usa) 15-12

Kim (Kor) b. Szatmari (Hun) 15-12

Tabellone da 16

Repetti (ITA) b. Curatoli (ITA) 15-7

Tabellone da 32

Patrice (Fra) b. Berrè (ITA) 15-12

Curatoli (ITA) b. Cavaliere (ITA) 15-6

Repetti (ITA) b. Tyulyukov (Rus) 15-12

Kim (Kor) b. Foschini (ITA) 15-11

Deary (Gbr) b. Nuccio (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Elsissy (Egy) b. Fioretto (ITA) 15-7

Berrè (ITA) b. Motorin (Rus) 15-11

Curatoli (ITA) b. Dreossi (ITA) 15-10

Cavaliere (ITA) b. Gallo (ITA) 15-14

Repetti (ITA) b. Pakdaman (Iri) 15-12

Foschini (ITA) b. Lim (Kor) 15-9

Nuccio (ITA) b. Ferjani (Tun) 15-11

Classifica (195): 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Kalim Ibragimov (Rus), 3. Bolade Apithy (Fra), 3. Jinghwan Kim (Kor); 8. Giovanni Repetti (ITA), 9. Luca Curatoli (ITA), 18. Enrico Berrè (ITA), 24. Riccardo Nuccio (ITA), 26. Dario Cavaliere (ITA), 32. Gabriele Foschini (ITA), 42. Michele Gallo (ITA), 51. Luca Fioretto (ITA), 60. Leonardo Dreossi (ITA), 85. Matteo Neri (ITA), 104. Giacomo Mignuzzi (ITA), 151. Francesco D’Armiento (ITA).