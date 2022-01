Napoli, Zielinski: arrivo in extremis. I complimenti ad Atalanta e Inter Il tweet del club azzurro sul big match: "Bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare"

L'attesa di una sfida chiave, in programma alle 18.30. Bologna appare come un crocevia per tanti aspetti e il Napoli si presenta al “Dall'Ara” con recuperi in extremis. Luciano Spalletti ritrova Fabian Ruiz e Piotr Zielinski dal primo minuto. Per il centrocampista polacco sarà arrivo last minute in terra felsinea. Alle 8.30 era pronto alla partenza da Afragola con destinazione Bologna: esigenze da protocollo al termine del periodo di isolamento. Spalletti avrà anche Victor Osimhen in panchina. Difficile il suo ritorno in campo già contro i rossoblu, ma il nigeriano torna a disposizione con la maschera protettiva. Nel ruolo di punta centrale sarà staffetta tra Andrea Petagna e Dries Mertens con il triestino favorito sul belga per la maglia da titolare. L'occasione di confermarsi in scia delle prime tenendo a bada il tentativo di rientro della Juventus per la zona Champions: sarà sfida in contemporanea con quella del Milan, impegnato alle 18.30 a San Siro con lo Spezia. Nel frattempo, sottolineatura che non è passata inosservata sui social da parte del Napoli, che si è complimentato “con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare”. Ecco il tweet del club azzurro al termine del big match di ieri sera.