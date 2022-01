Rilancio Napoli: Lozano e Fabian Ruiz decisivi, riecco Osimhen Testa alla Salernitana con il derby campano in programma domenica alle 15

Bologna era un crocevia per diversi aspetti e la risposta del gruppo è arrivata. Il Napoli vince al Dall'Ara, rende facile una sfida complicata per tanti motivi e si rilancia pienamente.

La partita - Con Fabian Ruiz e Zielinski titolari, Napoli a caccia della continuità e Spalletti ritrova diverse pedine a Bologna. Fabian Ruiz è subito leader in mezzo al campo. Scodella in modo splendido lanciando Lozano: controllo col petto, murato da Skorupski e i padroni di casa si salvano. Spalletti è soddisfatto: segnali preziosi verso il vantaggio. Elmas punta De Silvestri e Lozano, questa volta, non sbaglia. Accomoda alle spalle di Skorupski: è il gol dell'1-0 con la carica del gruppo azzurro, brillante nel primo tempo per la corsa al Dall'Ara. Fabian Ruiz ritrova gli spazi in cui è stato protagonista, centra in pieno il palo con il classico mancino. Distanza minima solo nel risultato. Si parte con le medesime forze nella ripresa: costruzione dal basso perfetta con un Bologna in difficoltà anche nel pressing. Tutto comodo per la corsa di Fabian Ruiz, che deve solo chiamare in causa Lozano: è la serata del Chucky, doppietta del messicano con la finta, il 2-0 al Dall'Ara, che vale come una sentenza sul match. Il Bologna prova a scuotersi per salvare la prestazione, ma ai tentativi felsinei c'è la risposta partenopea anche con il ritorno in campo di Osimhen: senza paura Spalletti con la scelta di inserirlo a gara in corso, senza paura il nigeriano, vicino anche al gol del 3-0. Vittoria a Bologna, rilancio in chiave secondo posto con il Milan battuto dallo Spezia e testa alla Salernitana (sfida con i 5mila al Maradona nel derby campano in programma domenica).