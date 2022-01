Scherma, Cuomo convocato per il Grand Prix FIE di spada a Doha Il napoletano sarà impegnato nella seconda tappa di Coppa del Mondo dal 28 al 30 gennaio.

La Coppa del Mondo di scherma è ripresa a pieno ritmo. Nell’ultimo week end sono salite in pedana fioretto e sciabola, a fine mese toccherà alla spada per la seconda tappa maschile e femminile. Dal 28 al 30 gennaio appuntamento a Doha per il Grand Prix FIE in cui gli azzurri sono pronti ad essere protagonisti.

Il CT Dario Chiadò ha comunicato i prescelti per questo appuntamento e tra loro c’è anche un campano: si tratta di Valerio Cuomo, atleta classe 1998 delle Fiamme Oro che va a caccia di risultati importanti dopo il lungo stop che ha sicuramente penalizzato i giovani che si erano da poco affacciati sul palcoscenico internazionale. Si parte venerdì con le qualificazioni della prova femminile, sabato toccherà agli uomini. Domenica il gran finale con i big che andranno a caccia del successo.

Chiadò oltre a Cuomo ha convocato tra gli uomini Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Tra le donne le convocate sono lice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Lo staff azzurro a Doha, oltre al CT Chiadò, sarà composto dai maestri Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo e Giovanni Sperlinga per la parte tecnica. Seguiranno la squadra anche il medico Chiara Lodoli e il fisioterapista Maurizio Iaschi.