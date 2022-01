Scherma, Curatoli positivo al Covid Il napoletano era appena rientrato dalla tappa di Coppa del Mondo in Georgia.

La tappa di Coppa del Mondo di sciabola andata in scena a Tblisi in Georgia non ha regalato quanto sperava a Luca Curatoli. Il napoletano ha sfiorato il podio nella prova a squadre mentre nell’individuale ha perso il derby tricolore contro Repetti. Al rientro in Italia il vice campione Olimpico di Tokyo 2020 ha ricevuto una sgradita sorpresa risultando positivo al tampone.

E’ stato proprio lui ad annunciarlo attraverso i suoi canali social con poche parole. “Purtroppo oggi al rientro dalla gara di Coppa del Mondo sono risultato positivo al Covid. Per ora sto bene ho solo qualche decimo di febbre e un po’ di tosse. Speriamo passi presto”.

Curatoli, come tutti gli atleti italiani che hanno preso parte alle Olimpiadi di Tokyo è vaccinato, ma questo contrattempo non ci voleva. Salterà sicuramente qualche giornata di allenamento in pedana in vista dei prossimi appuntamenti.