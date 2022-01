Napoli Basket, niente Final Eight di Coppa Italia: ko a Brindisi La sconfitta costa l'assenza dalle Final Eight dopo aver cullato l'accesso prima degli stop covid

Il Napoli Basket va ko a Brindisi e non si qualifica per le Final Eight di Coppa Italia. Lo stop covid ha determinato un cambio di passo negativo per risultati e l'accesso, che sembrava cosa fatta poco prima di Natale, vola via a causa delle ultime quattro sconfitte consecutive. Classifica cortissima in attesa di altri recuperi con 9 squadre in 2 punti e Napoli scivola all'undicesimo posto effettivo della graduatoria.

"Velicka ha giocato senza allenarsi, Rich era fuori, McDuffie anche lui senza allenarsi, Zerini ha avuto il tampone negativo solamente ieri. - ha spiegato coach Stefano Sacripanti nel post-gara - È una situazione veramente molto difficile e purtroppo questa situazione ci ha portato a fare una prestazione in cui avevamo una manifesta inferiorità fisica-atletica per brillantezza. Questo non toglie nulla a Brindisi, che ha giocato, lottato, avuto sicuramente nel centro un giocatore importante che ci ha fatto male ed è stata in controllo della gara".

LegaBasket Serie A

Quindicesima Giornata

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli 89-75

Parziali progressivi: 17-20, 44-27, 65-44, 89-75

Brindisi: Adrian 11, J. Perkins 7, Ulaneo, Visconti 6, Gaspardo 4, Redivo 15, Chappell 14, Clark 7, Udom 4, N. Perkins 21, Vitucci ne, Guido ne. All. Vitucci.

Napoli: McDuffie 8, Pargo 15, Sinagra ne, Lynch 4, Parks 17, Marini 9, Uglietti, Lombardi 14, Velicka 4, Zerini 4, Sinagra ne, Rich ne. All. Sacripanti.