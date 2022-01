Napoli, Osimhen mette nel mirino la Salernitana Spalletti potrebbe recuperare anche un altro attaccante in vista del derby (in bilico) con i granata

Dita incrociate augurandosi che il Covid non faccia saltare il derby con la Salernitana. Il Napoli lavora e spera di poter scendere regolarmente in campo domenica prossima, alle 15, al “Maradona”, vedendo così scongiurato quello che sarebbe un autentico paradosso: non poter giocare ora che l'emergenza contagi è finalmente alle spalle; ora che, fatta eccezione per Ospina, acciaccato, e i calciatori impegnati in Coppa d'Africa, da cui potrebbe fare presto rientro Ounas, vicino all'eliminazione con l'Algeria, Spalletti può godere di una rosa non più ridotta all'osso, soprattutto in attacco.

Guarito Lozano e mentre aumentano le chance di recuperare per la panchina Insigne, dopo l'utilizzo per uno spezzone di gara a Bologna, Osimhen è sempre più vicino a riprendersi una maglia da titolare, a cui è stato costretto a rinunciare dallo scorso 21 novembre in seguito alle fratture multiple al volto rimediate al “Meazza” per uno scontro di gioco con l'interista Skriniar. Una abbondanza ritrovata che potrebbe far ritenere calato il sipario pure sul mercato dopo l'arrivo di Tuanzebe. Un'ulteriore operazione in entrata potrebbe andare a concretizzarsi, in maniera verosimile, solo nel caso in cui Demme fosse ceduto con il concomitante arrivo dal Cagliari, in prestito, di Nandez.