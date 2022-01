Atletica, ai Regionali di Ponticelli ottimi risultati per l'Enterprise Dopo sei anni di attesa, in Campania si è gareggiato nuovamente indoor,

Finalmente l’atletica campana è tornata a gareggiare indoor per i Campionati Regionali Assoluti nella struttura di Ponticelli a Napoli. L’attesa è durata sei anni ed è proprio il caso di dire: meglio tardi che mai. Regina della manifestazione l’Enterprise Sport & Service con i suoi big che hanno dato spettacolo.

Doppietta per il velocista Ciro Riccardi che ha portato a casa i 60 (7’’01) e i 200 (23’’78) dando ottimi segnali sia nelle batterie che in finale. Risultati positivi anche nelle gare degli allievi dove nei 200 Salvatore Autiero, che ha vinto l’argento nei 400, Gabriele Di Lorenzo e Daniele Iucolano hanno chiuso rispettivamente al quarto, quinto e nono posto, nella specialità era al debutto anche Mattina Marinelli.

Sui 200 femminili tra le allieve seconda piazza per Elisa D’Onofrio e terzo gradino del podio per Cristina Foggiano. L’Enterprise Sport & Service è stata protagonista anche nel mezzofondo dove Domenico Caracciolo, nei 3000 metri, ha vinto l’argento col crono di 9’18’89. Quarto assoluto e bronzo nella categoria allievi nei 1500 per Luigi Capuano in 4’45’’37.