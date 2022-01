Pallanuoto, A1: ecco quando si recupera la sfida tra Posillipo e Brescia Appuntamento sabato 29 gennaio alle 15:30 alla Felice Scandone di Napoli.

La sospensione temporanea del campionato di serie A1 ha permesso a molte squadre di avere il tempo per recuperare gli atleti che sono stati fermati dal Covid. Una sosta che dovrebbe restituire a tutte le partecipanti la possibilità di competere già dal 29 gennaio quando sono previsti i primi recuperi.

A comunicare la data è stata la Federnuoto che prima di riprendere col girone di ritorno non vuole lasciare match arretrati. Scelta giusta e che interessa da vicino anche il Posillipo che, alle 15:30 di sabato alla Scandone, ospiterà i campioni d’Italia di Brescia.

Sarà l’occasione per tornare in acqua dopo lunga pausa e anche per vedere all’opera il neo acquisto, il mancino americano Tyler Abramson che si sta allenando da un paio di settimane col gruppo e dovrebbe fare il suo esordio in A1. Per il giocatore a stelle e strisce non sarà la prima volta alla Scandone, dove nel 2019 ha vinto l’argento con la sua Nazionale alle Universiadi di Napoli.

Di seguito il programma completo dei recuperi.

11^ giornata - sabato 29 gennaio

12.00 Pro Recco-RN Salerno

13^ giornata

Sabato 29 gennaio

15.30 CN Posillipo-AN Brescia

Sabato 5 febbraio

15.00 RN Savona-Iren Genova Quinto

10^ giornata - domenica 6 febbraio

18.00 AN Brescia-Pro Recco