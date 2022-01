Boxe: Carini pronta per il raduno ad Assisi La campana prepara i Mondiali di maggio in Turchia.

Il Mondiale si avvicina. Dal 6 al 21 maggio a Istanbul in Turchia andrà in scena la rassegna iridata che è uno dei grandi obiettivi di Angela Carini. La pugile campana, dopo l’esperienza Olimpica di Tokyo, ha puntato il torneo iridato per confrontarsi con le altre campionesse della specialità. Bisognerà prepararsi bene e per questo il Centro Nazionale di Pugilato ospiterà un raduno dal 24 gennaio al 4 febbraio con la presenza della Carini, pronta ad allenarsi agli ordini dei tecnici Laura Tosti e Massimiliano Alota, e del preparatore atletico Mattia Tanci.

Insieme alla Carini ci saranno anche Roberta Bonatti, Olena Savchuk, Alessia Mesiano, Arianna Cornio, Assunta Canfora e Carlotta Paoletti per la categoria Elite. Al raduno prenderanno parte anche le atlete under 22 come Erika Prisciandaro, Aurora Puliafico, Giovanna Marchese, Giordana Sorrentino, Maria Teresa Oncia, Giorgia Paradisi, Sharon Prisco, Biancamaria Tessari, Michela Caccamo, Daniela Golino, Miriam Tommasone, Damiana Trischitta, Melissa Gemini e Chiara Saraiello.