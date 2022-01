Trento-Napoli, Molin: "Le squadre hanno attraversato settimane complicate" Il coach della Dolomiti Energia ha presentato la sfida contro la Gevi

"Apriamo questa fase con tre partite in casa consecutive con la sfida contro Napoli, una squadra che come noi ha attraversato settimane complicate". Così il coach della Dolomiti Energia Trentino, Lele Molin, ha presentato la gara contro la Gevi Napoli ai canali ufficiali del club: "Cercheranno di recuperare Rich, li abbiamo affrontati un mese fa e sappiamo che sono un'ottima formazione. Hanno un paio di giocatori in fiducia come per esempio Parks, che nelle ultime partite sta davvero vestendo i panni del trascinatore. La sua esperienza, così come quella di giocatori di riferimento come Rich, Pargo e Lynch può davvero fare la differenza: nel match di andata al PalaBarbuto siamo stati solidi, specialmente nel primo tempo, e li abbiamo messi in difficoltà con la nostra difesa. La nostra qualità difensiva di squadra e negli uno contro uno sarà una delle chiavi della sfida".