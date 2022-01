Pallanuoto, il Setterosa di Silipo pronto all'esordio in World League Le azzurre sfidano la Russia dopo un anno senza gare ufficiali.

Il Setterosa è pronto a tornare in acqua per cancellare la delusione della mancata qualificazione a Tokyo 2020. Un nuovo corso è iniziato e sul ponte di comando c’è il napoletano Carlo Silipo, uno dei grandi della pallamano italiana. Si riparte, dopo tanti raduni, da Ruza in Russia domenica 23 gennaio per l’esordio in World League.

"Abbiamo lavorato bene in questo periodo e le ragazze stanno apprendendo sempre meglio la mia filosofia di gioco” ha spiegato il CT partenopeo. “L'amalgama tra nuovi ingressi e giocatrici più esperte continua; non giochiamo una partita ufficiale da un anno e c'è molta curiosità di vedere in acqua le ragazze che vedo ogni volta sempre più vogliose e determinate a tornare nelle posizioni che ci competono". Notizia dell’ultima ora è il rinvio del Mondiale in Giappone al 2023, quindi Silipo avrà dodici mesi in più per rendere competitiva una squadra che ha come grande obiettivo quello di tornare sul podio iridato e strappare anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATE SETTEROSA. Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Vetrocar Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebicito Padova), Laura Teani (Plebiscito Padova), Chiara Tabani, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava (L'Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte), Valeria Uccella (Vela Nuoto Ancona). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Marco Manzetti e Cosimino Di Cecca, il medico Gianluca Camilleri, la fisioterapista Federica Maria NAncidei, il preparatore atletico Valerio Viero, il team manager Barbara Bufardeci.

World League femminile 2021/22 – 1^ fase



Girone A: Grecia, Ungheria, Olanda

Girone B: Russia, Italia, Spagna



1 giornata - 25 gennaio



Girone A

GRECIA-UNGHERIA

Girone B

RUSSIA-ITALIA Ruza, 19.00 (17.00 italiane)

Arbitri Gerorgios Polychronopoulos (Grecia) e Ivan Rakovic (Serbia) e delegato FINA Alan Balfanbaev (Azerbaijan)



2 giornata - 22 febbraio



Girone A

UNGHERIA-OLANDA

Girone B

ITALIA-SPAGNA



3 giornata - 15 marzo



Girone A

OLANDA-GRECIA

Girone B

SPAGNA-RUSSIA



Regolamento. Il torneo prevede due gironi da tre squadre e gare uniche; le vincenti di ciascun girone si qualificano direttamente alla semifinale della Final Six in programma dall’8 al 10 aprile; le seconde e terze disputano i quarti di finale incrociandosi. Al termine della Final Six le prime tre classificate più la nazione ospite si qualificano alla Super Final, prevista dal 12 al 17 luglio in sede da definire.