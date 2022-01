Napoli Basket, quinto ko di fila: sconfitta a Trento 85-72 Agli azzurri non bastano i 26 punti di Parks, autore di un'altra grande prova offensiva

La Gevi Napoli rimedia a Trento la quinta sconfitta consecutiva. Nella prima gara del girone di ritorno altro stop per gli uomini di coach Stefano Sacripanti, a cui non basta l'ulteriore prova super in attacco di Jordan Parks, autore di 26 punti. La Dolomiti Energia vince con il finale di 85-72 con maggior distribuzione di punti e risorse per il successo contro gli azzurri al quinto ko di fila. "È stata davvero una bella vittoria, conseguita con protagonisti diversi e questo fa molto piacere: Conti, Mezzanotte e Ladurner hanno messo in campo quello che noi avevamo bisogno producessero. - ha spiegato il coach di Trento, Lele Molin - Hanno risposto positivamente alla responsabilità che sono state date loro, e in questi giorni hanno davvero dato un contributo importante. La partita credo sia ben riassunta anche dai numeri, per quello che abbiamo prodotto in attacco parlano le nostre ottime percentuali al tiro".

LegaBasket Serie A

Dolomiti Energia Trentino - Gevi Napoli 85-72

Parziali progressivi: 22-20, 48-32, 66-55

Trentino: Bradford 11, Williams 13, Reynolds 15, Conti 8, Morina ne, Zangheri ne, Flaccadori 18, Saunders 9, Mezzanotte 11, Ladurner. All. Molin

Napoli: Zerini 9, McDuffie 7, Pargo 2, Matera ne, Velicka 6, Parks 26, Marini, Uglietti 9, Lombardi 8, Lynch 6. All. Sacripanti