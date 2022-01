Pallanuoto, Silipo pronto all'esordio col Setterosa Il tecnico napoletano è stato chiaro: "Determinati a tornare nelle posizioni che ci competono".

Il 23 gennaio 2021 è ormai lontano. Quel giorno il Setterosa diede addio alle sue speranze di qualificazione al torneo Olimpico dopo il ko con l’Ungheria. Una delusione, per altro giunta in casa nella piscina di Trieste, che ha segnato uno dei punti più bassi degli ultimi 20 anni. Accettarla è stata difficile ma l’importante era ripartire. Mettere le basi per il futuro che dovrà essere all’altezza di un passato dove le azzurre sono sempre state protagoniste. Al comando del nuovo ciclo c’è Carlo Silipo, totem della pallanuoto campana e italiana. Uno che ha carisma da vendere ed esperienza infinita. Domani a Ruza, a 80 km da Mosca, il CT napoletano farà il suo esordio ufficiale in panchina. "Abbiamo lavorato bene questo periodo e le ragazze stanno apprendendo sempre meglio la mia filosofia di gioco - sottolinea - L'amalgama tra nuovi ingressi e giocatrici più esperte continua; non giochiamo una partita ufficiale da un anno e c'è molta curiosità di vedere in acqua le ragazze che vedo ogni volta sempre più vogliose e determinate a tornare nelle posizioni che ci competono".

La World League è una manifestazione importante in cui l’Italia ha spesso recitato il ruolo di protagonista. Bisognerà ripetersi anche in questa edizione anche se l’esordio non è dei più semplici. La Russia è arrivata ai piedi del podio alle Olimpiadi e ha giocato la finale all’ultima edizione dei campionati continentali. Manifestazione che per altro, se verranno confermate le voci che parlano di un rinvio dei Mondiali in programma a maggio in Giappone, diventerà l’appuntamento più importante dell’anno.

CONVOCATE SETTEROSA. Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Vetrocar Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebicito Padova), Laura Teani (Plebiscito Padova), Chiara Tabani, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava (L'Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L'Ekipe Orizzonte), Valeria Uccella (Vela Nuoto Ancona). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Marco Manzetti e Cosimino Di Cecca, il medico Gianluca Camilleri, la fisioterapista Federica Maria NAncidei, il preparatore atletico Valerio Viero, il team manager Barbara Bufardeci.

World League femminile 2021/22 – 1^ fase



Girone A: Grecia, Ungheria, Olanda

Girone B: Russia, Italia, Spagna



1 giornata - 25 gennaio



Girone A

GRECIA-UNGHERIA

Girone B

RUSSIA-ITALIA Ruza, 19.00 (17.00 italiane)

Arbitri Gerorgios Polychronopoulos (Grecia) e Ivan Rakovic (Serbia) e delegato FINA Alan Balfanbaev (Azerbaijan)



2 giornata - 22 febbraio



Girone A

UNGHERIA-OLANDA

Girone B

ITALIA-SPAGNA



3 giornata - 15 marzo



Girone A

OLANDA-GRECIA

Girone B

SPAGNA-RUSSIA



Regolamento. Il torneo prevede due gironi da tre squadre e gare uniche; le vincenti di ciascun girone si qualificano direttamente alla semifinale della Final Six in programma dall’8 al 10 aprile; le seconde e terze disputano i quarti di finale incrociandosi. Al termine della Final Six le prime tre classificate più la nazione ospite si qualificano alla Super Final, prevista dal 12 al 17 luglio in sede da definire.