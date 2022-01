Scherma, CDM sciabola femminile: ecco le scelte del CT Tarantino Il napoletano ha convocato dodici atlete per le gare di Plovdiv in Bulgaria da venerdì a domenica.

Gigi Tarantino ha iniziato alla grande la sua prima stagione da CT. I risultati che sono arrivati nelle prime due tappe hanno dato morale e nel prossimo week end si va alla ricerca di conferme. Il tecnico napoletano sarà impegnato con la Nazionale femminile di sciabola a Plovdiv in Bulgaria. Si parte venerdì con i gironi di qualificazione, sabato invece verranno assegnate le medaglie con la disputa del tabellone delle migliori 64 atlete.

Domenica è prevista la gara a squadre dove Tarantino ha già annunciato qualche novità. Nel quartetto non ci sarà Rossella Gregorio, questa volta saliranno in pedana Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio e Benedetta Taricco. Il CT vuole e deve sperimentare, ora c’è il tempo per capire quale può essere la migliore soluzione. In Bulgaria ha deciso di portare dodici atlete, si tratta di Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco e Maddalena Vestidello.

Insieme a Tarantino seguiranno la spedizione in terra bulgara anche i tecnici Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Nicola Zanotti e il medico Sofia Calaciura Clarich.