Napoli, Mathias Olivera: jolly nel finale della sessione invernale Prosegue il cammino del Camerun di Frank Anguissa in Coppa d'Africa

Axel Tuanzebe per il reparto difensivo, ma occhio all'accelerazione per un ulteriore movimento con l'operazione già strutturata per il futuro, ma che può valere un ingresso nella rosa azzurra già per la seconda parte della stagione in corso. Mathias Olivera è sempre più vicino al Napoli. L'esterno difensivo sinistro, uruguagio, classe '97, è in uscita dal Getafe, con cui è protagonista dal 2019. In stagione ha disputato 19 gare con un gol e un assist. Il nativo di Montevideo appare come il jolly utile per la gestione nella corsa Champions/Scudetto con gli impegni legati anche all'Europa League con la doppia sfida al Barcellona nel playoff di febbraio.

Mercato, ma anche le attese per un rinnovo. La settimana si è aperta con l'esultanza di Lorenzo Insigne nel derby con la Salernitana: un riferimento chiaro all'evoluzione che ha portato alla scelta di firmare con il Toronto per l'addio a giugno. Dries Mertens vuole restare, ma al momento non ci sono novità sul futuro del belga. L'attaccante ha certificato l'obiettivo di prosecuzione dell'avventura in azzurro, ma c'è anche la strada che porta all'uscita in contemporanea di due big da numeri clamorosi nel percorso all'ombra del Vesuvio.

Nel frattempo, prosegue il cammino del Camerun di Frank Anguissa nella Coppa d'Africa: 84 minuti di impiego per il centrocampista, che vola ai quarti di finale grazie al 2-1 contro le Isole Comore.