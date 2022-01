Scherma, CDM spada: a Doha il Grand Prix FIE con un campano in pedana Valerio Cuomo sarà impegnato nel week end in Qatar.

Il grande carrozzone della Coppa del Mondo di scherma, dopo diciotto mesi molto complicati, è finalmente tornato a girare a pieno ritmo. Nel week end sarà impegnata in pedana anche la specialità della sciabola, precisamente in quel di Doha, in Qatar per il Grand Prix FIE. Ci sarà anche un po’ di Campania. Infatti il Commissario Tecnico Dario Chiadò, che sarà supportato dai maestri Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo e Giovanni Sperlinga, tra i dodici uomini convocati ha inserito anche il napoletano Valerio Cuomo che sabato sarà impegnato nelle qualificazioni per accedere al tabellone dei migliori 64.

Oltre al talento partenopeo, l’Italia sarà rappresentata da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Gianpaolo Buzzacchino, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Alessio Preziosi, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio e Federico Vismara. In Qatar ci sarà anche la squadra femminile composta da Mara Navarria, Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio