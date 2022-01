Scherma, Curatoli: la quarantena è social. L'argento Olimpico è un ottimo chef Il napoletano, in attesa di tornare in pedana, si è cimentato ai fornelli con buoni risultati.

Luca Curatoli ha ricevuto la brutta sorpresa al rientro dalla Georgia, precisamente da Tblisi dove aveva partecipato alla tappa di Coppa del Mondo di spada. Il tampone è risultato positivo e per lui è scattata la quarantena. Un viaggio, quello col Covid come sgradito compagno, che nei primi giorni ha bloccato il campione napoletano che ha accusato qualche sintomo. Poi, essendo vaccinato, la situazione è migliorata velocemente ed è riuscito, come testimoniato anche sul suo profilo Instagram, a fare un po’ di esercizio fisico. Ma la quarantena social della medaglia d’argento nella prova a squadre di sciabola alle Olimpiadi di Tokyo, ha riservato anche altre sorprese, soprattutto dal punto di vista culinario.

Curatoli si è cimentato ai fornelli trasformandosi in chef per una ricetta particolare: fusilli, ricotta, pepe verde e curcuma. Un piatto prelibato –ci fidiamo del suo giudizio anche se non abbiamo assaggiato- che è stata la gradita cena di un giorno di quarantena. Il campione napoletano ora conta le ore per lasciarsi alle spalle la positività. Ci sono appuntamenti importanti da preparare, e se tra i fornelli sembra cavarsela bene, preferiamo vederlo in pedana a sfidare i migliori al mondo nella specialità della sciabola dove da cinque anni è uno dei grandi protagonisti.