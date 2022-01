Napoli, ADL pronto a blindare Spalletti. Ghoulam verso la cessione Gli azzurri pianificano le strategie per il futuro approfittando della sosta per le nazionali

Sosta per le nazionali, il Napoli pensa al futuro. Non solo dentro, ma anche appena al di fuori del rettangolo di gioco. Tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è stato amore a prima vista. Un rapporto che si è consolidato giorno dopo giorno e che si è rinsaldato grazie allo strepitoso avvio di campionato orchestrato dal tecnico di Certaldo. E così la strada è segnata: avanti, insieme, per le prossime due stagioni. L'accordo inizialmente stipulato, che prevede il rinnovo automatico del contratto dell'allenatore toscano, in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sta per essere stracciato. Il Napoli e Spalletti continueranno a essere un binomio sino al 30 giugno 2024.

Senza condizioni e senza traguardi da raggiungere per far scattare l'estensione del vincolo. Intanto, tiene banco anche il mercato con un sempre più probabile colpo di scena: Faouzi Ghoulam è vicino alla Lazio. Sarri vorrebbe il cursore di fascia mancina alle sue dipendenze sin da subito e il club azzurro non sembra orientato ad alzare le barricate. Anzi. Rispetto all'eventualità di perderlo a parametro zero in estate, si sta valutando l'opportunità di risparmiare qualche mese di stipendio liberando subito, gratis, il calciatore per permettergli di trasferirsi nella Capitale. Pressoché chiuse le operazioni in entrata con l'arrivo di Taunzebe, si lavora alle uscite. Ghoulam potrebbe salutare già nelle prossime ore.