Napoli Basket, Vitali: "Ringrazio il club per l'opportunità" Il nuovo playmaker: "possiamo toglierci grandi soddisfazioni in questa seconda parte della stagione"

È il giorno di Luca Vitali, che entra nel mondo della Gevi Napoli. "Sono davvero felice. Non vedevo l'ora di tornare in campo. - ha affermato il playmaker di San Giorgio di Piano, che ha salutato la Germani Brescia dopo mesi di stand-by - Ringrazio la Gevi Napoli Basket che mi ha dato l'opportunità di farlo e colgo l'occasione per salutare la Germani Brescia e i suoi tifosi per le 6 stagioni trascorse insieme. Adesso però il mio pensiero è solo rivolto alla gara di lunedì prossimo contro Trieste e al prosieguo di campionato della Gevi Napoli Basket".

La nuova avventura - "Sono venuto qui convinto che, insieme a coach Sacripanti e ai miei nuovi compagni, possiamo toglierci grandi soddisfazioni in questa seconda parte della stagione - ha aggiunto Vitali - grazie anche al supporto dei nostri appassionati tifosi che spero in tanti ci daranno una mano a partire dalla prossima sfida con Trieste".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket