Napoli, Koulibaly certezza nel percorso di rivoluzione Potrebbe essere l'unico big a rinnovare nell'aria di restyling della rosa azzurra

Il campionato è fermo, ma il lavoro degli azzurri prosegue. Allenamento anche in mattinata per il Napoli nel quartier generale di Castel Volturno. La pausa del torneo offre, come sempre, margine per le trattative di mercato e per la discussione sui rinnovi. Mathias Olivera resta un nome in chiave Napoli, ma non dovrebbero arrivare accelerazioni per gennaio, con la chiusura dell'operazione già programmata per l'estate.

Nel frattempo, si lavora al rinnovo di Kalidou Koulibaly. L'addio di Lorenzo Insigne a giugno ha aperto il percorso di rivoluzione, che appare segnato non solo dall'accordo del capitano con il Toronto, ma anche dalle scelte sugli altri big. Il futuro di Dries Mertens resta legato alla scadenza contrattuale e si conferma la fase di stallo sul prolungamento per l'attaccante belga come per David Ospina, ma non con il senegalese, impegnato in Coppa d'Africa domani nei quarti di finale.

Koulibaly certezza nel restyling: potrebbe essere questo lo scenario con la coppia ormai definita al centro della difesa con Amir Rrahmani, sempre più protagonista nelle dinamiche azzurre dopo aver trovato continuità prima nella gestione Gattuso, poi in quella Spalletti.