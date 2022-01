Scherma, CDM spada: a Doha Cuomo vince il girone e vola al tabellone principale Ottima prova dello spadista napoletano che domani esordirà nel derby tricolore contro Buzzacchio.

A Doha, in Qatar, è iniziato questa mattina il Grand Prix FIE che oggi proponeva la fase di qualificazione al tabellone maschile. In gara anche il napoletano Valerio Cuomo che ha velocemente agguantato il suo obiettivo. Ottimo il suo approccio agli assalti del girone di qualificazione chiuso con sei successi in altrettanti assalti che gli hanno regalato un posto tra i migliori 64.

Oltre al ragazzo campano si sono qualificati vincendo i propri giorni anche Davide Di Veroli e Federico Vismara che hanno raggiunto Enrico Garozzo e Gabriele Cimini che erano già in tabellone grazie alla buona posizione nel ranking mondiale. Gli azzurri in gara domani saranno in totale sette grazie alla qualificazione di Gianpaolo Buzzacchino e Giacomo Paolini, col primo che sarà l’avversario di Valerio Cuomo in un derby tricolore valido per il primo turno ad eliminazione diretta. Sono rimasti fuori, invece, Alessio Preziosi, Matteo Tagliarol, Andrea Vallosio e Giulio Gaetani. Dell’andamento della fase di qualificazione può essere sicuramente soddisfatto il Commissario Tecnico Dario Chiadò.

GRAND PRIX FIE SPADA MASCHILE - Doha (Qatar), 29 gennaio 2022

Tabellone principale da 64 (Domani)

Vismara (ITA) - Svichkar (Ukr)

Garozzo (ITA) – Tulen (Ned)

Cuomo (ITA) – Buzzacchino (ITA)

Paolini (ITA) – Borel (Fra)

Cimini (ITA) – Correnti (Fra)

Di Veroli (ITA) – Harper (Isr)

Tabellone preliminare da 64

Tymoshchenko (Ukr) b. Tagliariol (ITA) 15-12

Buzzacchino (ITA) b. Nagy (Hun) 9-8

Paolini (ITA) b. Gunput (Mri) 15-9

Tabellone preliminare da 128

Hadzic (Usa) b. Preziosi (ITA) 15-9

Paolini (ITA) b. Jeon (Kor) 15-12

Fase a gironi

Valerio Cuomo: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo la fase a gironi)

Davide Di Veroli: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo la fase a gironi)

Federico Vismara: 5 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo la fase a gironi)

Gianpaolo Buzzacchino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Giacomo Paolini: 3 vittorie, 3 sconfitte

Alessio Preziosi: 2 vittorie, 4 sconfitte

Matteo Tagliariol: 3 vittorie, 2 sconfitte

Andrea Vallosio: 2 vittorie, 4 sconfitte

Giulio Gaetani: 2 vittorie, 4 sconfitte

Classifica (161): 74. Matteo Tagliariol (ITA), 121. Alessio Preziosi (ITA), 122. Andrea Vallosio (ITA), Giulio Gaetani (ITA).