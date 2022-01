Pallanuoto, A1: Posillipo travolto dai campioni d'Italia di Brescia Due reti del solito Di Martire non bastano agli uomini di Brancaccio per evitare un pesante passivo.

Nel recupero della tredicesima giornata, sfida che ad inizio mese era stata rinviata per varie positività all’interno del gruppo squadra del Brescia, il Posillipo è stato travolto dai campioni d’Italia. Alla Felice Scandone match senza storia. Troppa la differenza tra i due roster. Fin dall’avvio si è inteso quale sarebbe stato il canovaccio. Brescia avanti di tre, poi il solito Di Martire regala la prima gioia ai partenopei. La “regola” del tre continua anche nel secondo quarto quando Renzuto Iodice (2 gol per lui) e compagni però non regalano nulla andando al riposo sul 6-1. Nella seconda parte di gara la musica non cambia. Brescia controlla, va a segno tre volte sia nel secondo che nel terzo periodo con i padroni di casa che interrompono il dominio solo con la seconda marcatura di Di Martire e con la rete finale di Lanfranco che fissa il punteggio sul 3-12.

“Abbiamo avuto l’approccio giusto” spiega a fine gara coach Brancaccio “giocando con determinazione per non soccombere contro un avversario di cui conosciamo bene la forza. Abbiamo tenuto per buona parte della partita ma, ovviamente, la loro qualità è venuta fuori –sottolinea-. Purtroppo ci sono mancate energie in attacco. Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare, prendiamo le cose positive di questa partita, cercando di migliorare nei nostri punti di deboli”.

C.N.Posillipo-An Brescia 3-12 (1-3;0-3;1-3;1-3)

C.N.Posillipo : L.Lindstrom, D.Iodice,M.Calì, L.Briganti , A.Picca,E.Aiello, ,M.Napolitano, J.Lanfranco 1, M.Di Martire 2, A. Scalzone , N.Radonjic, P.Saccoia , R.Spinelli. All. R.Brancaccio

Brescia: P.Tesanovic, V.Dolce, C.Presciutti 1, N.Bicari Constatin, D.Lazic 1, B.Vapenski, V.Renzuto Iodice 2, T.Gianazza, J.Alesiani 3, S.Luongo 3, E.Di Somma 2, N.Gitto, M.Giannazza. All.A.Bovo

Arbitri: Petronilli-Ricciotti, Delegato Fin Rotunno

Superiorità: 2/5, 4/10

Rigori: 1 /1, 0/1

Usciti per Falli: Nessuno

Note: Infortunio per T.Giannazza Brescia nel corso del secondo quarto.