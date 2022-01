Napoli, piace Olivera. ADL su Twitter si congratula con Mattarella Gli azzurri approfittano della sosta per fare il punto sul mercato. Post per il presidente rieletto

Il Napoli approfitta della sosta per guardarsi intorno in chiave mercato. Per la fascia mancina, dove non è ancora stato colmato il vuoto lasciato da Hysaj, c'è sempre Fabiano Parisi dell'Empoli in cima alla lista dei desideri. Il classe 2000 di Serino non è, però, ovviamente, il solo sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli a cui piace Mathias Olivera. Il venticinquenne, direttamente dal ritiro della nazionale uruguaiana, dove si trova per partecipare ai match per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, ha lasciato più di una porta aperta ai partenopei: “Sono tranquillo e concentrato sul Getafe. Qualche notizia dell'interesse del Napoli mi è arrivata. Sono cose che fanno piacere, ma restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e all'Uruguay. Lavoro con umiltà per fare bene” ha spiegato Olivera alla radio uruguagia Sport 890.

Intanto, al coro di congratulazioni per Sergio Mattarella, rieletto presidente della Repubblica, si è unito, con un tweet, anche Aurelio De Laurentiis: “Ho sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i miei auguri di buon lavoro unitamente agli auguri di tutto il Calcio Napoli” ha scritto il numero uno della società azzurra manifestando il suo sentimento di entusiasmo e sostegno al tandem istituzionale sempre più saldamente alla guida delle sorti dell'Italia.