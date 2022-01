Scherma, CDM spada: a Doha buona prova di Cuomo in una giornata tanto azzurra Il napoletano ha chiuso al ventunesimo posto, sul podio Vismara e Di Veroli fermati dai francesi.

La spedizione azzurra a Doha in Qatar torna con un gran sorriso. Al Grand Prix FIE sono arrivati addirittura due podio con Di Veroli e Vismara che si sono fermati solo in semifinale. Buona anche la prova del napoletano Valerio Cuomo che, dopo aver strappato un posto nel tabellone dei migliori 64 stravincendo il girone di qualificazione, si è ritrovato ad affrontare un derby tricolore nel primo turno ad eliminazione diretta. Il talento partenopeo ha sfidato il compagno di squadra Buzzacchino in un assalto teso ed equilibrato dove è riuscito a spuntarla per 11-10. Subito fuori invece gli altri azzurri Garozzo, Paolini e Correnti che ha perso l’altro derby tricolore con Cimini che insieme a Vismara e Di Veroli hanno proseguito la corsa al turno successivo come Cuomo. Il napoletano però si è fermato al cospetto dell’egiziano Elsayed che lo ha battuto per 15-8, mentre Di Veroli ha avuto la meglio su Cimini e Vismara su Tulen. I due azzurri vittoriosi hanno avuto il merito di arrivare fino alla semifinale dove Vismara ha perso da Gally e Di Veroli da Borel che poi ha trionfato anche in finale sull’altro transalpino.

Per la squadra è stata una gara comunque positiva perché oltre al podio di Di Veroli e Vismara va registrato il diciannovesimo di Cimini e il ventunesimo del talento partenopeo. Più indietro i vari Garozzo, Buzzacchino e Paolini.