Sant'Antimo sfiora il colpaccio a Taranto: vince il CJ 72-68 Origlio: "Abbiamo pagato le percentuali dell’ultimo quarto, figlie di una condizione non ottimale"

La Geko PSA Sant'Antimo guida il match per 30 minuti, ma il Cus Jonico Taranto viene fuori alla distanza e supera la Partenope di coach Agostino Origlio negli istanti conclusivi con il punteggio di 72-68. "Sapevo che i miei ragazzi non si sarebbero tirati indietro, abbiamo fatto la partita che volevamo. - ha spiegato il tecnico della PSA - Abbiamo pagato le percentuali dell’ultimo quarto, forse figlie di una condizione non certo ottimale, ma devo fare i complimenti alla squadra che su un campo difficilissimo si è arresa solo davanti a due giocate di grande talento di Diomede".

Serie B - Girone D

Diciassettesima Giornata

Cus Jonico Taranto - Geko PSA Sant'Antimo 72-68

Parziali progressivi: 16-19, 28-35, 50-54

Taranto: Erkmaa 8, Gambarota 8, Conti 11, Sergio 11, Ponziani 14; Conte 2, Diomede 16, Klanskis 2. N.e.: Carone, Porcelluzzi, Cianci. All. Olive.

Sant'Antimo: Maggio 17, Cantone 10, Buono 6, Coviello 15, Cena 16; Puca, Ratkovic, Anaekwe 4. N.e.: Battaglia, Verazzo, Ochoa. All. Origlio.

Arbitri: Guarino, Palazzo.