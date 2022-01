Napoli, ecco il profilo che può sostituire Insigne in estate Koulibaly vola in semifinale di Coppa d'Africa: mercoledì Burkina Faso - Senegal

Ore di riposo per il Napoli, che si ritroverà nel quartier generale di Castel Volturno nelle prossime ore. Gli azzurri metteranno il Venezia nel mirino per la ripresa del campionato dopo la sosta. Il Senegal di Kalidou Koulibaly vince anche contro la Guinea Equatoriale (finale di 3-1) e accede alla semifinale della Coppa d'Africa, in programma mercoledì alle 20 (i Leoni affronteranno il Burkina Faso). Il Napoli potrebbe ritrovare il difensore a ridosso dell'impegno con i lagunari o addirittura dopo in caso di qualificazione alla finale, in programma domenica, nelle stesse ore di Venezia-Napoli (il calcio d'inizio al "Penzo" è fissato per le 15).

Axel Tuanzebe nel mese di gennaio, altre operazioni pianificate per il mercato estivo: con Mathias Olivera pronto per giugno, il Napoli ha aperto all'arrivo di Adnan Januzaj. L'ala destra belga, ex Manchester United e Borussia Dortmund, è protagonista dal 2017 in Liga con la Real Sociedad. Il contratto con i baschi è in scadenza a giugno e il Napoli si è inserito per un accordo a parametro zero con il nativo di Bruxelles. Sono solo le prime battute della trattativa, ma Januzaj potrebbe coprire l'addio di Lorenzo Insigne, che da luglio sarà un calciatore del Toronto.