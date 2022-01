Judo, Parlati d'argento al Grand Prix di Almada in Portogallo Il napoletano si è arreso solo in finale contro il rappresentate dei paesi bassi Smink.

Il primo Grand Prix del 2022 ha regalato una grande gioia a Christian Parlati. Il ragazzone napoletano, ad Almada in Portogallo, ha chiuso la sua prima gara internazionale del nuovo anno con uno splendido argento. L’atleta tesserato per l’ASD Nippon Club Napoli, nella categoria dei 90 kg, ha subito dato l’impressione di poter fare strada. Bravissimo ad adattarsi agli avversari, a cambiare tattica quando sembrava non trovare la chiave giusta per imporsi e capovolgere la situazione.

L’unica sconfitta è arrivata in finale contro il rappresentante dei Paesi Bassi Jesper Smink che negli ultimi secondo si è imposto con un wazari che gli ha consegnato la medaglia d’oro. Parlati, che è reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, ha come reale obiettivo proprio quello dei Giochi. Parigi del resto non è lontanissima e cominciare ad ottenere risultati così importanti a livello internazionale può essere un ottimo biglietto da visita per il 2024 quando vivrà l’anno più importante della sua carriera sul tatami.