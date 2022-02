Napoli: il solo Tuanzebe a gennaio, poi la rivoluzione in estate C'è la questione rinnovo per Fabian Ruiz, sprint per evitare il pressing delle big

La sessione invernale di calciomercato termina senza sussulti. Linea chiara sin dall'avvio con la ricerca di un centrale difensivo, firmato nei primi giorni del mese di gennaio: l'arrivo di Axel Tuanzebe ha determinato lo stop alle operazioni per la stagione 2021/2022, ma sono già pronte le mosse per il Napoli del futuro.

Mathias Olivera, esterno difensivo sinistro del Getafe, uruguagio classe '97, arriverà a luglio per coprire l'addio di Faouzi Ghoulam, uno dei tanti uscenti dalla rosa partenopea. Dries Mertens ha sottolineato in più occasioni la volontà di restare a Napoli perché ormai legato a doppio filo al club, alla maglia, alla città. La società di Aurelio De Laurentiis ha iniziato un percorso diverso con il contenimento dei costi, già avviato con la mancanza degli introiti Champions e che prosegue a maggior ragione con l'emergenza pandemica da cambio di prospettive per tutti i club, chiamati a rimodulare tanti impegni economici, ma non perdendo di vista l'obiettivo sportivo.

Adnan Januzaj è, invece, l'uomo immaginato per superare la partenza di Lorenzo Insigne, da accordo firmato con il Toronto a luglio. L'ala destra della Real Sociedad è in scadenza, saluterà i baschi. Il belga riassume le posizioni di tanti big in giro per l'Europa. A tutto questo si aggiunge il rinnovo di Fabian Ruiz, da definire in tempi brevi per evitare il pressing delle big europee su un talento che sta riproponendo alti standard con la guida di Luciano Spalletti.