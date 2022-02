Il Napoli riparte: testa al Venezia, la carica di Osimhen Scatto social con la maschera protettiva verso la trasferta in Laguna

Riparte il Napoli, lo fa anche con Victor Osimhen, che in uno scatto pubblicato dal club sul profilo Twitter, mostra la nuova maschera protettiva. La parte sinistra del volto resta gonfia. Si attende il recupero completo, ma nel frattempo la voglia di tornare in campo non si ferma.

Gli azzurri si sono ritrovati a Castel Volturno per sviluppare la prima vera seduta che porterà la squadra di Luciano Spalletti alla trasferta di Venezia, in programma domenica alle 15. Attivazione, partita a campo ridotto, lavoro sul fisico e tattico: classico percorso per un ritorno nel quartier generale fissato per le prossime ore.

Burkina Faso - Senegal e Camerun - Egitto: le semifinali della Coppa d'Africa saranno seguite con attenzione dallo staff tecnico con l'attesa legata al ritorno immediato o solo dopo domenica, al termine dell'atto conclusivo, per Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa.

Il mercato si è chiuso con l'unico tassello aggiuntivo, Axel Tuanzebe. Dall'impiego e dalla bontà dei minuti di utilizzo dipenderà il riscatto o meno dopo il prestito dal Manchester United siglato in avvio del 2022. Il Napoli pensa al futuro e guarda con attenzione ad Adnan Januzaj (il belga è in scadenza con la Real Sociedad) e Mathias Olivera. La trattativa con l'esterno difensivo del Getafe è a buon punto, ma la mancata accelerazione nella sessione invernale apre alla concorrenza fino a luglio, fase in cui dovrebbe esserci lo sprint per assicurarsi le prestazioni dell'uruguagio.