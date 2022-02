Napoli Basket, c'è un positivo al covid: slitta la presentazione di Vitali La società azzurra ha reso noto il caso riscontrato tra i componenti del gruppo squadra

C'è di nuovo un positivo al covid-19 nel gruppo-squadra del Napoli Basket. La società azzurra ha reso noto il caso riscontrato tra i tesserati, subito posto in quarantena. Ora, ovviamente, la speranza è quella di aver già fermato il potenziale contagio all'interno del roster e dello staff tecnico e dirigenziale, già vissuto nel mese di dicembre con i rinvii delle gare e durante lo stop covid deciso dalla LegaBasket Serie A in virtù del numero di positivi accertato nei vari roster del massimo campionato nazionale.

La nota ufficiale - "Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti durante la settimana, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il tesserato è già stato messo in isolamento. - si legge nel comunicato della società partenopea - Pertanto, per motivi di opportunità, la conferenza stampa di presentazione di Luca Vitali, inizialmente prevista per questo pomeriggio alle ore 16:00 al PalaBarbuto, viene rinviata".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket