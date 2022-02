Napoli Basket, 5 positivi: rinviata la gara con Venezia Disposto il differimento della partita a sabato 19 febbraio (palla a due alle 15)

Nelle scorse ore la Gevi Napoli ha comunicato la positività di cinque tesserati del gruppo squadra al covid-19. In base al nuovo protocollo la LegaBasket Serie A ha determinato il rinvio del match tra gli azzurri e l'Umana Reyer Venezia. "Il Presidente della LBA, Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 6 febbraio 2022 tra GeVi Napoli e Umana Reyer Venezia, valida per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A UnipolSai, preso atto che la società GeVi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35 per cento rispetto a quelli inseriti nella lista del gruppo atleti, visto il disposto dell’art. 76.1.1 delle disposizioni organizzative annuali 2021/22 FIP, tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima a sabato 19 Febbraio 2022 alle ore 15": si legge nella nota diffusa dalla LegaBasket.