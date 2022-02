Napoli: Anguissa e Koulibaly, impegni nelle finali di Coppa d'Africa Infortunio Lozano, si punta a evitare l'operazione dopo la lussazione alla spalla destra

Sabato alle 20 la finale per il terzo posto, Burkina Faso - Camerun, domenica con lo stesso orario per il calcio d'inizio, la finalissima Senegal - Egitto. Frank Anguissa per il podio, Kalidou Koulibaly per il titolo: al Napoli non resta che attendere gli ultimi due impegni dei nazionali. Nella coppa d'Africa è prevista anche la finalina, quindi Anguissa rientrerà con Koulibaly solo dopo l'ultima gara della competizione. Nelle ultime ore sono stati scongiurati i giorni extra, da isolamento o quarantena preventiva, perché rientranti in Italia. Il camerunense e il senegalese saranno subito a disposizione di Luciano Spalletti dalla prossima settimana, quando il Napoli metterà l'Inter nel mirino, subito dopo la trasferta di Venezia (domenica sarà sfida contro i lagunari al "Penzo").

Il tecnico di Certaldo non potrà contare su Hirving Lozano. Ancora una volta lo sforzo prodotto in nazionale causa un lungo stop al Chucky, spesso condizionato nel percorso di crescita in azzurro. Il messicano ha rimediato la lussazione della spalla destra, vive ore di riposo in attesa della partenza per l'Italia e si sottoporrà ad esami strumentali con lo staff medico del Napoli. Si punta a evitare l'operazione, che può costare diverse settimane di stop. Il club partenopeo vuole ritrovare Lozano quanto prima, ma l'ex PSV salterà sicuramente la doppia sfida con il Barcellona in Europa League.