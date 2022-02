Napoli, novità per Osimhen. Dita incrociate per Lozano Domenica la sfida con il Venezia, terapie e lavoro in palestra per un difensore degli azzurri

Contro il Venezia Victor Osimhen scenderà in campo con una nuova mascherina protettiva, realizzata dall'ortopedia Ruggiero. Il volto dell'attaccante nigeriano porta ancora i segni delle fratture multiple rimediate in seguito a uno scontro di gioco con l'interista Skriniar, ma il peggio è passato e la voglia di tornare decisivo è pressoché palpabile. E, intanto, proprio in vista della sfida coi lagunari, gli azzurri si sono allenati anche oggi presso il Training Center di Castel Volturno. Tuanzebe si è sottoposto a terapie prima di trasferirsi in palestra; Ounas ha svolto lavoro personalizzato.

Spalletti valuta l'alternativa a Lozano, che sarà assente in seguito alla lussazione della spalla destra rimediata con la nazionale messicana: Politano è in vantaggio sul già citato Ounas per sopperire alla pesante assenza di uno degli uomini più in forma del momento. In tal senso, ovvero per quanto riguarda i tempi di recupero di Lozano, le dita restano rigorosamente incrociate, ma trapela un moderato ottimismo per quanto riguarda la possibilità che l'attaccante sudamaricano non sia costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. Le chance di rivederlo all'opera nel mese di febbraio restano ridotte al lumicino, ma aumentano quelle di riaverlo a disposizione già a marzo. Non un dettaglio in vista del rush finale del campionato, che il Napoli spera di vivere da protagonista.