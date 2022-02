Napoli, Osimhen leader verso Venezia È la vigilia della sfida al "Penzo" per la squadra azzurra

È la vigilia di Venezia-Napoli, del ritorno in campo per gli azzurri dopo la sosta del campionato, che non ha visto il rientro di Frank Anguissa e Kalidou Koulibaly, ancora impegnati rispettivamente con il Camerun e il Senegal nelle finali di Coppa d'Africa. Luciano Spalletti ha perso anche Hirving Lozano. La pausa del torneo e le sfide in giro per il mondo hanno causato nuovamente uno stop al messicano e alla squadra azzurra, spesso costretta a convivere con defezioni in serie. Si prospetta una fase lunga di distanza dal campo per El Chucky.

Il Napoli si affida a Victor Osimhen per il nuovo ciclo. Uno dei calciatori più colpiti dalla sfortuna proverà a determinare continuità sin dalla trasferta in Laguna. Il nigeriano indosserà una nuova maschera protettiva per gestire l'evoluzione di quanto operato dopo il bruttissimo infortunio rimediato a San Siro contro Milan Skriniar e l'Inter. Il cambio di maschera conferma il percorso in crescendo dal dopo-intervento, ma è inevitabile la gestione per evitare contraccolpi. Spalletti è chiamato alla miglior soluzione per il primo di tanti step nel mese di febbraio. Persiste un unico ballottaggio verso il Penzo, quello tra David Ospina e Alex Meret per la porta, ma il colombiano sembra favorito per difendere i pali nella sfida contro gli arancioneroverdi.