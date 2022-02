Turris - Bari, la probabile formazione dei corallini Caneo: "Il Bari leader indiscusso del torneo, già costruito per fare bene anche in Serie B"

Al termine della seduta di rifinitura sostenuta questo pomeriggio allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per Turris - Bari, gara valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 15 febbraio 2022, alle 18.

Recuperano Zanoni, Longo e D’Oriano; rientra dalla squalifica Tascone. Regolarmente in gruppo anche Leonetti. Restano, invece, indisponibili Varutti, Esempio e Lame.

Alla vigilia del match, attraverso il sito internet ufficiale della Turris, ha parlato l'allenatore dei corallini: “Viviamo sicuramente un momento particolare della stagione in cui dobbiamo avere pazienza, sia noi, sia l’ambiente, e aspettare che l’organico si ricomponga con tutti gli effettivi per tornare pienamente ai nostri standard. Chiaro che non andiamo in cerca di alibi; dobbiamo, anzi, tenere duro, più che mai, in questo ciclo di partite ravvicinate provando, come sempre, a trarre il meglio e dimostrando ancora, innanzitutto nelle prestazioni, ciò che la Turris sa fare e deve continuare a fare”.

Sull’avversario di giornata Caneo ha aggiunto: “Il Bari sta facendo il campionato che deve fare, riuscendo a centrare risultati consoni alla sua indiscussa leadership del torneo. Parliamo di una squadra, a mio giudizio, già costruita per far bene anche in B”.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Loreto, Manzi, Sbraga, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (4-3-1-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Franco, Tascone; Finardi; Giannone, Santaniello. A disp.: Abagnale, Colantuono, Zanoni, Bordo, Iglio, Nunziante, Zampa, D'Oriano, Longo, Pavone, Nocerino, Leonetti. All.: Caneo.