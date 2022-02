Palermo-Turris, Caneo: "Playoff? Sono alla nostra portata" Caneo: " Abbiamo praticamente raggiunto l'obiettivo principale della salvezza"

Domani, con calcio d'inizio alle 14.30, la Turris affronterà il Palermo al "Renzo Barbera". La squadra corallina punta al rilancio dopo quattro sconfitte consecutive, l'ultima con la capolista Bari (0-1). Bruno Caneo non potrà contare su Stefano Esempio e Malick Lame e sugli squalificati, Claudio Manzi e Francesco Di Nunzio. Torna, invece, Mickael Varutti. "Ho detto ai ragazzi di trasformare in energia positiva la frustrazione che ci è rimasta dopo Turris-Bari per tipo di gara interpretata e per come ha finito per condizionarla l’arbitraggio. - ha affermato Caneo alla vigilia di Palermo-Turris - Non è possibile che, dopo una prestazione del genere, una squadra ne venga fuori con zero punti. Dobbiamo però essere bravi a reagire alle avversità, che in questo momento investono anche il gruppo squadra. Siamo stati per un periodo quasi senza attaccanti. Ora ci ritroviamo senza difensori. Per sdrammatizzare, dico a volte che dei difensori a noi poco interessa perché siamo una squadra che attacca. Battute a parte, proveremo a fare, come sempre, la nostra partita senza snaturarci troppo per tornare a fare risultato".

Obiettivo playoff: "Mancheranno 10,11 punti e sono alla nostra portata: ritornando con l'organico completo ci giocheremo le nostre carte fino alla fine in tutte le competizioni. L’obiettivo principale della salvezza lo abbiamo praticamente raggiunto: siamo tranquilli da questo punto di vista, ma è una tranquillità che proviene dal cammino fatto e dalla consapevolezza di essere una squadra forte".

Il Palermo: "Da calciatore l'ho vissuta 8 mesi, ma intensamente. È una tifoseria molto calorosa ed un clima in cui mi ambientai facilmente vista la mia indole battagliera e generosa. Sfiorammo la promozione in A. Affronteremo domani una buonissima squadra come lo sono Catania, Avellino, Catanzaro: compagini che hanno valori tecnici e blasone. E giocare contro di loro ti dà spessore e autostima”.