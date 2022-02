Turris, è notte fonda: corallini travolti col finale di 5-0 a Palermo Autorete di Sbraga, gol di Floriano, Brunori, Luperini e Soleri: quinta sconfitta consecutiva

Quinta sconfitta consecutiva per la Turris, dominata e travolta con il finale di 5-0 al “Barbera” dal Palermo nella ventottsima giornata del girone C di Serie C. Apre le danze un clamoroso autogol di Sbraga, dopo un palo colpito da Brunori. Squadre al riposo sul 2-0 per effetto di un gol di Floriano, preceduto da una traversa colpita dai rosanero sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In avvio di ripresa tris di Brunori e poker di Perina. Poi Longo perde la testa venendo espulso per un colpo proibito ai danni di Lancini. Nel finale chiude i conti Soleri.

Il tabellino.

Palermo – Turris 5-0

Marcatori: pt 9' Sbraga (aut.), 43' Floriano; st 7' Brunori, 10' Luperini, 44’ Soleri.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (15' st Somma), Lancini, Perrotta, Crivello (1' st Giron); De Rose, Damiani (28' st Soleri); Valente, Luperini, Floriano (15' st Felici); Brunori (41' st Dall'Oglio). A disp: Massolo, Silipo, Marconi, Odjer, Fella, Buttaro. All: Baldini.

Turris (3-4-3): Perina; Zampa, Sbraga (1' st Bordo), Zanoni (25' st Nunziante); Ghislandi, Tascone (20' st Finardi), Franco, Loreto; Pavone (1' st Longo), Santaniello, Leonetti (20' st Giannone). A disp: Abagnale, Colantuono, Varutti, Iglio, D'Oriano, Nocerino. All: Caneo.

Arbitro: Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Pompei Poentini della sezione di Pesaro e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto Ufficiale: Cherchi della sezione di Carbonia.

Note: Espulso al 27' st Longo per condotta violenta. Ammoniti: Tascone, Sbraga, Ghislandi, Floriano, Accardi, Somma, Soleri.