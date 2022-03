Tennis, a Gran Canaria quarti di finale per Brancaccio contro un altro azzurro Dopo le vittorie su Moroni ed Esteve, il campano sfiderà Mager nella giornata di venerdì.

Sulla terra rossa di Gran Canaria uno dei grandi protagonisti dei primi due turni è stato Raul Brancaccio. Il ragazzo di Torre del Greco, attualmente numero 288 della classifica ATP, ha vinto due match. Il sorteggio del primo tunro, che lo aveva opposto a Moroni, testa di serie numero 6 del tabellone spagnolo organizzato da MEF Tennis Events, non era stato dei più agevoli. Il campo però ha detto tutt’altro con Brancaccio capace di portare a casa la partita con un rapido 6-0 6-1.

Vittoria che ha dato morale al campano bravo a battere anche lo spagnolo Esteve nel secondo turno. Lottato il primo parziale vinto 7-2 al tie-break, mentre è stata una passeggiata il secondo, dove il gioco di Brancaccio, ha fatto tanto male all’iberico che ha ceduto per 6-1 in 40 minuti.

L’accesso ai quarti di finale è già un ottimo risultato. Venerdì Brancaccio tornerà in campo per un altro derby tutto italiano, questa volta contro Mager, numero 104 della classifica ATP, avversario che sulla terra rossa ha già fatto grandi cose ed è volato a Gran Canarie per fare punti e guadagnare nuovamente posizioni. Brancaccio non avrà nulla da perdere e potrà giocare lasciando andare i colpi in un torneo che gli ha regalato già tanto.

Nel 2022 l’obiettivo del campano è quello di entrare tra i primi 200 e provare ad entrare in uno Slam, risultato che potrebbe effettivamente cambiargli la carriera. Le qualità ci sono, ora bisogna solo trovare più fiducia e continuità.