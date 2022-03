Tennis, Challenger di Gran Canaria: Brancaccio eliminato da Mager Finisce velocemente in due set la sfida dei quarti di finale tra i due azzurri sulla terra spagnola.

E’ durata solo settantuno minuti la sfida dei quarti di finale del torneo Challenger di Gran Canaria tra Raul Brancaccio e Gianluca Mager. Nulla da fare per il ragazzo di Torre del Greco che è stato battuto rapidamente in due set con un netto 6-2 6-1.

Il campano ha subito il primo break al quarto gioco del primo set e ha visto scappare via velocemente il parziale. Stesso canovaccio anche nel secondo dove Brancaccio ha tenuto il servizio nel secondo gioco ma lo ha ceduto ai vantaggi nel quarto. Del resto Mager è un giocatore che negli ultimi due anni è rimasto stabilmente nei primi cento giocatori al mondo e in questi tornei parte per vincere.

Per il campano si tratta comunque di una buona settimana dove ha vinto due partite sulla terra rossa, ottimo viatico in vista dei prossimi tornei. Inoltre già da lunedì recupererà qualche posizione in classifica entrando almeno tra i primi 280 al mondo. Questo è uno degli obiettivi primari dei prossimi due mesi con il sogno da realizzare che potrebbe essere quello di entrare nel torneo di qualificazione del Roland Garros di Parigi a fine maggio.