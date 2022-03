Ginnastica Aerobica, a Pomigliano d’Arco il Campionato Regionale Gold Dominio per la società di casa della Fitness Trybe di Raffaella Lanza che ha fatto incetta di titoli

Il Campionato Regionale Gold di Aerobica è andato in scena presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, con l’organizzazione della Fitness Trybe di Raffaella Lanza, dove sono arrivati i migliori interpreti campani.

E’ stata una competizione di alto livello tecnico e questo significa che i protagonisti sono arrivati in ottime condizioni ad un appuntamento così importante. Tra le grandi protagoniste della competizione c’è stata la società di casa diretta da Serena Piccolo che è anche Direttrice Tecnica Regionale della sezione. Ben 13 volte su 19, infatti, i suoi atleti sono saliti sul gradino più alto del podio nelle diverse categorie e specialità. Ha cominciato Lavinia Nicole Piccolo laureatasi campionessa regionale in tre specialità, nel singolo A1, nel trio con le compagne Angela Maria Fontana, oro nel singolo A2, ed Eleonora Sodano, ed infine nel gruppo al quale si sono aggiunte Chiara Romano e Sara Caliendo, quest’ultima oro nelle A3. Metallo più pregiato per tre volte anche per la pomiglianese Ilaria Traino, nel singolo JAJ2, nel trio JA con Alessia Rea e Maria Mautone e nel gruppo insieme a Francesca Sofia Dell’Atti, Irene Esposito, Ilaria Ferraro, Marika Manes, Alessia Rea e Roberta Tufano. Altri successi per la Fitness Trybe che ha fatto l’en plein nella categoria JB con Eva Iurlaro, ginnasta già affermatasi in campo internazionale, che si è aggiudicata il titolo regionale nel singolo, nel trio con le compagne Martina Rea e Bruna Cilenti, e nel gruppo al quale si sono aggiunte Ilaria Traino, Cristina Ponzo e Maria Mautone. Gli ultimi due successi per il club di Pomigliano d’Arco sono arrivati nei senior da Mario Tufano Archetto nel singolo maschile e dallo stesso atleta in coppia mista con Valeria Dell’Atti.

Tre titoli ciascuno li hanno vinti il California Center Club e la Chige, sodalizi entrambi di Monte di Procida. Il primo, guidato da Simona e Rosalinda Scotto, si è affermato grazie alla senior Gaia Laurino nel singolo, atleta già medagliata in campo europeo, con Sara Scotto Di Vetta nel singolo JAJ1 e con la coppia allieve Sara Schiano Di Scioarro, Simona Scotto Di Luzio. Per la Chige di Chiara Barone e Giorgio Illiano, invece, a vincere sono stati Emanuele Petrone nel singolo allievi, Marcella Lucci, ginnasta che ha partecipato ai Campionati Europei dello scorso anno, insieme a Rosaria Orsini e Siria Pullo nel trio senior, ed insieme alle stesse compagne alle quali si sono aggiunte Armida Iodice ed Eleonora Scotti nella specialità gruppo. Prossimo appuntamento il Campionato Interregionale zona tecnica 2, in programma nello stesso impianto il 10 aprile, sempre con la collaudata regìa del Consigliere Regionale FGI Graziano Piccolo. Da segnalare anche i due argenti per il Club Ginnastico Benevento di Cristiana D’Anna. A regalare questa doppia gioia al team sono stati Alessandro Aiello, impegnato sia nel singolo senior che nella coppia mista, e Maria Chiara Salerno. Per i due sanniti grande soddisfazione per dei risultati arrivati in un contesto agonistico di buon livello come il campionato regionale.