Verso Turris-Monterosi: rientra Ghislandi, ma Caneo perde Loreto Alle 21 la sfida al "Liguori": i convocati del club corallino

È tutto pronto per la sfida Turris-Monterosi. Calcio d'inizio alle 21 e Bruno Caneo recupera Davide Ghislandi. I corallini perdono però Ciro Loreto a causa di un trauma contusivo al calcagno del piede sinistro, rimediato nel derby perso a Castellammare. Ancora out Stefano Esempio e Malick Lame oltre agli squalificati Salvatore Longo, Simone Tascone ed Enrico Zampa. "La delusione ci deve essere come c'è stata. - ha spiegato Caneo alla vigilia del match - Dobbiamo ripartire sulle certezze mostrate fino al derby. Le prestazioni sono sempre state di livello. Il mio gioco non lo cambio con quello degli altri. Nel derby è stata una situazione imprevista per noi, gli episodi ci hanno dato contro. Noi giochiamo per mettere in tranquillità gli attaccanti, che non hanno fatto bene a Castellammare e sono i primi a saperlo. Dobbiamo aspettare la brillantezza".