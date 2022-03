Parlati e Costantino, il Monterosi stende la Turris (0-2) Corallini in 9 lungo la sfida per i rossi rimediati da Bordo (doppio giallo) e Pavone

Apre Parlati, chiude Costantino: una rete per tempo, nei primi minuti e negli istanti conclusivi, e il Monterosi Tuscia passa al "Liguori". La Turris non si riscatta dopo il derby di Castellammare e rimedia un altro ko. La squadra corallina chiude la sfida in 9 per i rossi rimediati da Bordo (doppio giallo al 44') e Pavone (rosso diretto al 74' dopo tre minuti dall'ingresso in campo).

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Turris - Monterosi Tuscia 0-2

Marcatori: 6' pt Parlati, 49' st Costantino.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi (45′ st Nocerino), Sbraga (30′ st Iglio), Varutti; Ghislandi (25′ st Di Nunzio), Bordo, Franco, Nunziante (25′ st Pavone); Giannone (1′ st Finardi), Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Primicile, Zanoni, D’Oriano. All. Caneo.

Monterosi Tuscia (4-4-2): Alia; Piroli (9′ st Basit), Mbende, Rocchi, Tonetto; Milani, Parlati, Franchini (31′ st Buglio), Cancellieri; Adamo, Ekuban (16′ st Costantino). A disposizione: Basile, Cotugno, Luciani, Artistico, D’Antonio, Caon. All. Menichini.

Arbitro: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Note. Spettatori: 882 inclusa quota abbonati. Ammoniti: Ekuban, Franco, Bordo, Piroli, Alia, Mbende, Franchini, Tonetto. Espulsi: Bordo al 44′ pt per somma di ammonizioni e Pavone al 28′ st per gioco falloso.