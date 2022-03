Turris falcidiata da asssenze e Covid, il Catanzaro vince facile: 2-0 Gara già decisa dopo 11 minuti, i corallini in assetto ampiamente rimaneggiato non reggono botta

Falcidiato dal Covid (cinque casi rilevati in mattinata) e dalle assenze, la Turris cede il passo al “Ceravolo” contro il Catanzaro: la gara, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C, finisce 2-0. Gol di Vandeputte dopo 40 secondi, raddoppio di Iemmello all'11'.

Il tabellino.

Catanzaro – Turris 2-0

Marcatori: pt 1' Vandeputte, 11' Iemmello.

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Gatti; Bayeye (41' st Rolando), Verna, Maldonado (19' st Cinelli), Carlini (19' st Sounas), Vandeputte (32' st Tentardini); Biasci (32' st Vazquez), Iemmello. A disp: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Martinelli, Welbeck, Bombagi, Bjarkason. All.: Vivarini.

Turris (3-5-2): Perina; Sbraga, Di Nunzio, Varutti (13'st Zanoni); Ghislandi, Finardi, Zampa, Franco (37'st Iglio), Nunziante; Longo, Leonetti (28'st Nocerino). A disp: Abagnale, Giannone, D'Oriano. All.: Maggiani.

Arbitro: Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Tinello della sezione di Rovigo e Pragliola della sezione di Terni. Quarto Ufficiale: Saia della sezione di Palermo.

Note: Ammoniti: Zampa, Scognamillo, Fazio. Spettatori: 1936 circa.