Tennis, al Challenger di Zadar Brancaccio vola agli ottavi di finale Battuto in due set lo spagnolo Barraco, ora attende il vincente tra Esteve e Milojevic.

Raul Brancaccio sta vivendo un ottimo momento di forma e la conferma è arrivata anche dal Challenger di Zadar in Croazia. Il ragazzo di Torre del Greco ha sfidato oggi lo spagnolo Barraco nel primo turno sulla terra rossa croata portando a casa un match che non era per nulla scontato. L’avevamo presentata come una sfida equilibrata soprattutto per la vicinanza dei due tennisti in classifica e per le caratteristiche di entrambi che conoscono bene la superficie. Brancaccio però ha dimostrato di avere qualcosa in più giocando un grandissimo primo set dove è stato bravissimo a strappare per ben due volte il servizio all’avversario nei primi tre game volando sul 3-0. L’iberico ha reagito recuperando un break ma da quel momento l’unico a tenere il servizio è stato Brancaccio sul 5-2, portando a casa un set dove ci sono stati sei break. Lo spagnolo che non è mai riuscito a tenere la battuta ma si è presentato in campo nel secondo set molto più efficace proprio nel fondamentale d’inizio gioco. Grande equilibrio con i turni di servizio tenuti fino al 2-2, poi break e contro break per il 3-3 e il campano che ha rischiato di vedersi scappare via il set quando, nell’ottavo gioco, ha concesso due occasioni al rivale per volare sul 5-3.

Brancaccio è stato bravo a non scoraggiarsi e tornare subito concentrato recuperando il break di svantaggio e tenendo il successivo turno di servizio per il 5-5. In quel momento l’inerzia del match è passata dalla parte del ragazzo di Torre del Greco che si è procurato tre palle per andare sul 6-5 sfruttando al meglio la seconda e andando a servire per il match. Il dodicesimo gioco è diventato l’ultimo perché Brancaccio ha avuto la freddezza di trasformare il secondo match point portando a casa il set per 7-5. Il napoletano accede così al secondo turno dove sfiderà il vincente del match tra Esteve e la testa di serie numero 2 del tabellone croato Milojevic.