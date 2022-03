Tennis, Challenger di Marbella: Brancaccio fermato da Zapata Miralles Il campano ha perso in due set ma nel secondo ha avuto l'occasione per portare il match al terzo.

Dopo aver superato il tabellone di qualificazione, l’urna che stila il seeding non è stata benevola con Raul Brancaccio. L’impegno era proibitivo. Affrontare uno specialista della terra rossa come Zapata Miralles non era facile. L’avventura del napoletano al torneo di Marbella è durata poco più di un’ora e mezza. Lo spagnolo si è imposto in due set vincendo il primo per 6-3 riuscendo a strappare il servizio a Brancaccio nel sesto gioco. Il campano ha provato a recuperare il break ma non ha mai avuto una reale occasione.

Nel secondo l’azzurro è partito forte. Dopo aver tenuto il primo servizio ha addirittura fatto il break. Brancaccio è salito fino al 4-1 prima che Zapata Miralles tornasse in partita. Nel settimo gioco lo spagnolo ha recuperato il break e nel nono ha strappato ancora il turno di servizio a Brancaccio che si è trovato spalle al muro. Il ragazzo di Torre del Greco ha annullato il primo match point in risposta ma ha ceduto nel secondo salutando il torneo sulla terra rossa di Marbella.