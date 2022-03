Rinvio Turris - Virtus Francavilla, ecco la nuova data Lunedì il derby con l'Avellino, giovedì 7 il recupero (dal minuto 46) con il Campobasso

Altro stop covid per la Turris, che però ha già messo il derby con l'Avellino nel mirino. Recupererà nuove pedine nelle prossime ore e così il club corallino programmerà la trasferta in Irpinia, in programma lunedì alle 21. La gara Turris - Virtus Francavilla, che era fissata per domani alle 14.30, è stata rinviata a mercoledì 13 aprile con calcio d'inizio alle 14.30.

Il nuovo calendario della Turris

Avellino - Turris: lunedì 4/4 ore 21

Campobasso - Turris: giovedì 7/4 ore 14.30 (dal 46' minuto)

Turris - Potenza: domenica 10/4 ore 14.30

Turris - Virtus Francavilla: mercoledì 13/4 ore 14.30

ACR Messina - Turris: sabato 16/4 ore 17.30

Turris - Paganese: domenica 24/4 ore 17.30

La nota sul rinvio - "A seguito dell’istanza documentale presentata in mattinata dalla S.S. Turris, la Lega Pro ha disposto il rinvio della gara con la Virtus Francavilla a mercoledì 13 aprile, con fischio d’inizio alle ore 14,30. Si intende, di conseguenza, interrotta la prevendita dei biglietti con riferimento all’iniziale programmazione del match per giovedì 31 marzo, che sarà oggetto di successive comunicazioni anche relativamente ai titoli eventualmente già acquistati per il settore ospiti".