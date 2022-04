Tenni, Challenger di Murcia: Brancaccio cede all'argentino Cachin Il ragazzo di Torre del Greco non è mai entrato in partita perdendo nettamente in due set.

L’avventura al Challenger di Murcia di Raul Brancaccio si è chiusa oggi al secondo turno. L’azzurro è stato battuto in due set dall’argentino Pedro Cachin, numero 195 della classifica ATP.

Sulla terra rossa spagnola il ragazzo di Torre del Greco non è mai riuscito a trovare le contromisure per far male all’avversario che è partito fortissimo nel primo set. Dopo aver tenuto il servizio in apertura fa fatto subito il break e Brancaccio è stato costretto subito a rincorrere. Il primo parziale è durato solo 29 minuti e Cachin ha strappato per la seconda volta il servizio al campano nel sesto gioco andando a servire per il set chiuso poi per 6-1.

Nel secondo l’azzurro ha ceduto ancor4a il break al primo turno di servizio ma è riuscito a riprenderselo al quarto gioco andando sul 2-2. Nel settimo game però la partita è svoltata completamente dalla parte del sudamericano che dopo aver fatto il break ha chiuso per 6-3 continuando la sua avventura a Murcia.